Wsiadł do audi i narobił szkód na 120 tysięcy złotych. Wszystko się nagrało

Takie zachowanie najzwyczajniej w świecie trudno wytłumaczyć. 27-latek wsiadł do swojego audi i pojechał na teren Wolnego Obszaru Celnego, gdzie dopiero co została położona kostka brukowa. Pirat drogowy, do dziś nie wiadomo dlaczego i po co, zaczął się popisywać i kręcić bączki. Jego pech polegał na tym, że całe zdarzenia zarejestrowały kamery. - Z relacji zgłaszającego wynikało również, że w związku z powstałymi uszkodzeniami niezbędna jest wymiana całości kostki. Wartość powstałych strat oszacował na kwotę niemal 120 tysięcy złotych - czytamy na stronie policji w Białej Podlaskiej. Co ciekawe, mężczyzna przyznał się co prawda do winy, ale swojego zachowania wytłumaczyć nie chciał. Teraz 27-letni pirat drogowy z audi stanie przed sądem. Za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie grozi mu nawet pięć lat więzienia.

