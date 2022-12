Pijany jak bela 64-latek prowadził cysternę. Szokujący finał

Do zdarzenia doszło kilka dni temu we wsi Krupe pod Krasnymstawem. Wieczorem drogą wojewódzką z Chełma do Krasnegostawu jechała scania z paliwem. 64-letni obywatel Litwy, kierujący ciężarową Scanią z cysterną przewożącą paliwo nie dostosował prędkości jazdy do warunków pogodowych, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu, doprowadzając do przewrócenia pojazdu. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, stamtąd po badaniach trafił do policyjnego aresztu - opowiada asp. Jolanta Babicz z policji w Krasnymstawie. Droga zablokowana była przez kilkanaście godzin. Mężczyzna będzie odpowiadał za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec 64-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

