Urządzili 13-latkowi piekło w Radzyniu Podlaskim. Oprawców było pięciu. Błagał, ale nie mieli litości

Dramat miał miejsce w miniony poniedziałek. - Jak wynika z ustaleń, pięciu nastolatków w wieku 15-17 lat podbiegło do 13 latka, który spędzał wolny czas z innymi kolegami. Widząc tą sytuację młody mieszkaniec Radzynia Podlaskiego zaczął uciekać. Gdy dobiegł do klatki swojego bloku jeden z napastników zaczął go bić - informuje aspirant Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Cała grupa zaciągnęła przerażonego 13-latka w ustronne miejsce, gdzie urządzili mu piekło. Kopali i uderzali po głowie leżącego na ziemi chłopaka, który błagał o litość. Młodociani zwyrodnialcy grozili mu i jego rodzinie. Napadnięty nastolatek stracił przytomność. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Policjanci szybko ustalili dane osób biorących udział w pobiciu. Czterech nastolatków w wieku 15-16 lat to mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, natomiast 17 latek to mieszkaniec Piaseczna. - Wszyscy usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. Teraz nieletni sprawcy odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich i mogą trafić nawet do zakładu poprawczego, zaś 17 latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności - podsumowuje aspirant Woszczak.

Szli w milczeniu przez Zamość. Młodzi ludzie oddali hołd swemu zamordowanemu koledze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.