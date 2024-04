Żywcem ugotowali ptaka. Tak tłumaczy się jeden z oprawców: "Jesteśmy facetami, to tak dla draki"

Winyle wracają do łask. Cena za sztukę to obłęd. "A dźwięk? Jego głębia jest niepodrabialna"

W poniedziałek rano policjanci operacyjni włodawskiej komendy monitorując sieć natrafili na filmik umieszczony na jednym z portali społecznościowych. - Jego treść była zatrważająca. Grupa młodych osób złapała w sieć ptaka znajdującego się pod ścisłą ochroną, a następnie postanowiła go ugotować żywcem. Niezwłocznie policjanci przystąpili do ustalenia i zabezpieczenia wszystkich dowodów w sprawie - opowiada asp. sztab. Kinga Zamojska-Prystupa z policji we Włodawie. - W chwili obecnej ustalamy czasookres zdarzenia i wykonujemy czynności związane z przesłuchaniem świadków. W sprawę zamieszanych jest 9 osób nieletnich z powiatu włodawskiego. Nastolatkowie są w wieku od 14 do 16 lat - dodaje.

Do zdarzenia doszło najpewniej nad jeziorem Białym niedaleko Włodawy. Na nagraniu widać, że ptak jest żywy, broni się przed dewiantami. - Nie róbmy tego, ja się nie zgadzam - oponuje jeden. Dostaje cios od innego i już milczy.

Sposób w jaki tłumaczy się jeden z oprawców, przeraża. Czytajcie dalej.

- Dawaj to... k..wa - zakrzykują bestie. Ptak ląduje w naczyniu z wrzątkiem. - Ptaszek przed i ptaszek po... Latał niedawno, a teraz ugotowany - cieszą się młodzi twardziele.Potem w sieci rozpętuje się burza. Jeden ze sprawców odpowiada swoim oponentom notatkami głosowymi.

- Jesteśmy facetami, to tak dla draki - mówi pewnym siebie głosem, wyzywa innych od najgorszych. - Następnym razem weźmiemy człowieka. Menela znaczy, do beczki i go ugotujemy.

Sprawa trafi do Sądu Rejonowego we Włodawie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Taki sam wymiar kary grozi za zniszczenia w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach.