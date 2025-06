Naćpali się i pomalowali most! To był tylko początek

Pięciu naćpanych mężczyzn malowało most w Białej Podlaskiej. Tworzenie bazgrołów przerwała im policja

Kilka dni temu funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy zauważyli, że przy drodze krajowej nr 2 na jednym z mostów jacyś mężczyźni malują ściany sprayem. Po przybyciu na miejsce, mundurowi zauważyli zaparkowany pojazd marki BMW. Jego kierowcą okazał się 32-letni obywatel Białorusi. Obok niego znajdował się 20-latek. Podczas kontroli przy obu mężczyznach znaleziono amfetaminę. Badanie wykazało, że kierowca znajdował się pod wpływem narkotyków. Nieopodal pojazdu, przy jednym z filarów mostu, policjanci natrafili na 25-letniego mieszkańca Białej Podlaskiej. Mężczyzna właśnie kończył pokrywanie filaru mostu bazgrołami.

Cała piątka została zatrzymana, a straty wyceniono na 2400 zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty

W tej samej okolicy przebywało również dwóch innych mieszkańców miasta – 30-latek i 27-latek. Ten ostatni miał przy sobie marihuanę. Cała piątka została zatrzymana, a straty wyceniono na 2400 zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Za uszkodzenie mienia grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Osobom posiadającym środki odurzające może zostać wymierzona kara do 3 lat więzienia. Dodatkowo kierowcy, który prowadził pojazd pod wpływem narkotyków, grozi ograniczenie wolności lub kara do 3 lat pozbawienia wolności.

