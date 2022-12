Wyjątkowe życzenia

Życzenia do opłatka. Czego życzyć bliskim przy łamaniu opłatkiem 24 GRUDNIA? [WIGILIA 2022]

Łamanie opłatkiem podczas Wigilii, to jeden z elementów tego wyjątkowy moment w każdym domu. Podczas symbolicznego dzielenia się opłatkiem składamy swojej rodzinie oraz bliskim najszczersze życzenia. Nie masz pomysł, co powiedzieć podczas łamania opłatkiem? Przygotowaliśmy listę tradycyjnych życzeń do opłatka na Wigilię 24 grudnia 2022 roku.