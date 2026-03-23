Zamknięcie fabryki Black Red White w Zamościu

Popularny twórca wyposażenia wnętrz Black Red White likwiduje linie produkcyjne w Zamościu na terenie województwa lubelskiego. Z tego powodu 161 pracowników straci posady. Harmonogram zwolnień obejmuje okres od 30 kwietnia do 30 czerwca 2026 roku.

Z informacji przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju wynika rychła utrata etatów w tamtejszym oddziale. Marka planuje przenieść montaż asortymentu kuchennego do innych własnych fabryk w Biłgoraju oraz Mielcu. Zadania te przejmą również wybrani podwykonawcy zewnętrzni.

Przedsiębiorstwo zachowa w zamojskiej lokalizacji wyłącznie funkcje magazynowe i procesy logistyczne. Samo wytwarzanie mebli będzie sukcesywnie wygaszane. Reprezentanci spółki tłumaczą ten krok ogromnym programem naprawczym. Tego typu działania optymalizacyjne pomogą poprawić bilans finansowy i zwiększyć wydajność operacyjną całej firmy.

Przyczyny zwolnień grupowych w Black Red White

Władze BRW argumentują cięcia kryzysem sektora meblarskiego. Przeszkody stanowią drożejący transport, energia i presja płacowa. Firma notuje ponadto spadek zagranicznych zamówień. Choć rok 2025 poprawił sprzedaż detaliczną, rynek wciąż cierpi przez wielkie koszty i słaby popyt.

Marka skupia się teraz na przenoszeniu zadań do najnowocześniejszych technologicznie placówek. Kluczowe znaczenie mają inwestycje w automatyzację procesów, które gwarantują znacznie wyższą wydajność pracy. Niedawno uruchomiono innowacyjne taśmy produkcyjne na terenie Biłgoraja, natychmiast zwiększając tym samym całkowitą moc przerobową.

Likwidacja zamojskiej fabryki stanowi tylko jeden z etapów długofalowej transformacji. Przedsiębiorstwo już wcześniej zapowiadało redukcje obejmujące setki osób w wielu innych oddziałach na terenie kraju. Statystyki z poprzednich lat pokazują wyraźny i systematyczny spadek liczby pracowników w strukturach giganta.

Historia i działalność grupy Black Red White

Polski gigant meblarski rozpoczął swoją rynkową działalność w 1991 roku w lubelskim Chmielku z inicjatywy Tadeusza Chmiela. Obecnie centrala zarządu firmy mieści się w Biłgoraju. Najważniejsze obiekty przemysłowe tej spółki funkcjonują między innymi w Mielcu, Zamościu, Chmielku oraz wspomnianym Biłgoraju.

Marka urosła na fundamentach dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego. Ogromny popyt na wyposażenie wnętrz w latach dziewięćdziesiątych napędził jej błyskawiczny rozwój. W 2024 roku cała grupa kapitałowa zrzeszała centralę Black Red White S.A. oraz 11 różnych spółek zależnych.