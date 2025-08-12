Zwłoki dziecka w reklamówce, 31-latka zatrzymana! Wstrząsające nowe fakty

Nowe fakty na temat ciała dziecka w torbie w Ulężu. Dziecko urodziło się żywe

Dramatyczne doniesienia o tym odkryciu napłynęły z Lubelszczyzny 10 sierpnia, w ostatnią niedzielę. W sobotni wieczór, 9 sierpnia w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim policja znalazła w reklamówce ciało noworodka. Odkrycia dokonano na terenie prywatnej posesji. Do sprawy szybko zatrzymano 31-letnią kobietę. Mieszkanka powiatu ryckiego podejrzana jest o zabójstwo swojego dziecka. Usłyszała ten zarzut popełnienia przestępstwa, a Sąd Rejonowy w Rykach, na wniosek prokuratora, zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. 31-latce grozi kara do 25 lat więzienia lub nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Teraz poinformowano o kolejnych wstrząsających ustaleniach.

"Z przesłuchań wynika, że chłopiec urodził się żywy, a jego śmierć była następstwem przestępczych działań podjętych przez matkę"

Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko prawdopodobnie urodziło się żywe - poinformowała PAP Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Według ustaleń śledczych Aleksandra K. (31 l.) urodziła chłopca, a następnie umieściła go w płóciennej reklamówce i porzuciła w opuszczonym budynku. "Z przesłuchań wynika, że chłopiec urodził się żywy, a jego śmierć była następstwem przestępczych działań podjętych przez matkę" – przekazała prok. Jolanta Dębiec. Sekcja zwłok potwierdziła, że dziecko przyszło na świat żywe, jednak biegli nie określili jeszcze jednoznacznej przyczyny zgonu. Dokładne ustalenia mają przynieść dalsze badania toksykologiczne i histopatologiczne. Opinia z sekcji została przekazana prokuratorowi ustnie, a pełna, pisemna wersja trafi do śledczych po zakończeniu analiz. Aleksandra K. złożyła wyjaśnienia, jednak ich treść nie została ujawniona.