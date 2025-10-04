QUIZ. Sobotnia ortografia. Test języka polskiego z pazurem! 10/10 tylko dla bystrzaków

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-04 10:10

Ortografia potrafi nieźle namieszać! W języku polskim znajdziemy mnóstwo wyrazów, które łamią język i wywołują wątpliwości: ż czy rz? ó czy u? h czy ch? Jeśli myślisz, że polskie słowa nie mają przed tobą tajemnic, sprawdź się w naszym quizie i zmierz się z najbardziej podchwytliwymi wyrazami.

Ortograficzny quiz dla bystrzaków! Czy poradzisz sobie bez błędu?

i

Autor: Pexels.com
Lublin SE Google News

Język polski to prawdziwe wyzwanie, nawet dla rodzimych użytkowników. Pełen jest wyjątków i zasad ortograficznych, które potrafią przyprawić o zawrót głowy. W codziennym pisaniu często zastanawiamy się: "jak to się właściwie pisze?". Właśnie dlatego przygotowaliśmy zestaw trudnych słów, które niejednemu sprawiły kłopot. To świetna okazja, by sprawdzić swoją znajomość ortografii, odświeżyć wiedzę i jednocześnie dobrze się bawić. Życzymy powodzenia!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Test języka polskiego z pazurem! 10/10 tylko dla bystrzaków
Pytanie 1 z 10
Ten płyn produkowany jest w wątrobie

Polecany artykuł:

QUIZ. Sobotnia ortografia. Masz odwagę zmierzyć się z wyzwaniem językowym? 10/1…

Polecany artykuł:

QUIZ. Fakty i mity prosto z uzdrowiska! Test tylko dla doświadczonych kuracjuszy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
QUIZ