Język polski to prawdziwe wyzwanie, nawet dla rodzimych użytkowników. Pełen jest wyjątków i zasad ortograficznych, które potrafią przyprawić o zawrót głowy. W codziennym pisaniu często zastanawiamy się: "jak to się właściwie pisze?". Właśnie dlatego przygotowaliśmy zestaw trudnych słów, które niejednemu sprawiły kłopot. To świetna okazja, by sprawdzić swoją znajomość ortografii, odświeżyć wiedzę i jednocześnie dobrze się bawić. Życzymy powodzenia!
QUIZ. Sobotnia ortografia. Test języka polskiego z pazurem! 10/10 tylko dla bystrzaków
2025-10-04 10:10
Ortografia potrafi nieźle namieszać! W języku polskim znajdziemy mnóstwo wyrazów, które łamią język i wywołują wątpliwości: ż czy rz? ó czy u? h czy ch? Jeśli myślisz, że polskie słowa nie mają przed tobą tajemnic, sprawdź się w naszym quizie i zmierz się z najbardziej podchwytliwymi wyrazami.