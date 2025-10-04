QUIZ. Sobotnia ortografia. Test języka polskiego z pazurem! 10/10 tylko dla bystrzaków

Ortografia potrafi nieźle namieszać! W języku polskim znajdziemy mnóstwo wyrazów, które łamią język i wywołują wątpliwości: ż czy rz? ó czy u? h czy ch? Jeśli myślisz, że polskie słowa nie mają przed tobą tajemnic, sprawdź się w naszym quizie i zmierz się z najbardziej podchwytliwymi wyrazami.

i Autor: Pexels.com