Zwabili do mieszkania 28-latkę. Podpalili jej włosy i ubranie!

Atak na 28-latkę w lubelskiej dzielnicy Wrotków. Obiecali zwrot pieniędzy, zwabili do mieszkania, okradli i podpalili młodą kobietę

Brutalny rozbój w lubelskiej dzielnicy Wrotków! O zdarzeniu poinformowali policjanci z Lublina na swojej stronie internetowej, załączając zdjęcia zatrzymanych osób. Dramat rozegrał się w ostatnią niedzielę, 14 stycznia. Kilka osób namówiło młodą kobietę, by przyszła do mieszkania pod pretekstem oddania jej pożyczonych wcześniej pieniędzy. Kiedy 28-latka przekroczyła jego próg, zabrano jej telefon komórkowy, a potem zaczął się prawdziwy horror. Młoda kobieta została okradziona, a potem... podpalona. "Podejrzani zwabili do mieszkania 28-latkę, pod pretekstem zwrotu pieniędzy. Na miejscu dokonali na niej rozboju i podpalili włosy oraz kaptur od bluzy. Łupem sprawców padł telefon komórkowy i kurtka" - piszą lubelscy policjanci na swojej stronie internetowej.

Trzy osoby zatrzymane. Sprawcom rozboju w Lublinie grozi do 15 lat więzienia

Na szczęście agresywną bandę udało się zatrzymać. Policjanci z 3. komisariatu zatrzymali początkowo pięć osób, które znajdowały się w mieszkaniu w czasie ataku na 28-latkę. Potem okazało się, że sprawcami są trzy spośród nich. "W trakcie czynności prowadzonych przez kryminalnych wyszło na jaw, że rozboju dokonały 3 osoby w wieku 31, 28 i 26 lat. Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Decyzją sądu trafili na 3 miesiące do tymczasowego aresztu" - piszą mundurowi. Udało się odzyskać skradzioną kurtkę. Sprawcom grozi nawet do 15 lat więzienia.

