Kocioł przy Alejach Zygmuntowskich! Mamy dużo zdjęć kibiców z finału Motor Lublin - PRES Toruń

2025-09-28 21:32

Kibice szczelnie wypełnili stadion przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. To przy okazji finału PGE Ekstraligi. Fani Orlen Oil Motoru Lublin wierzyli w odrobienie strat z Torunia, a sympatycy drużyny Piotra Barona chcieli wyprowadzenia kolejnego ciosu i złotych medali, na które czekali 18 lat. Na końcu cieszyli się przybysze z grodu Kopernika. Zobaczcie dużo zdjęć kibiców z Lublina.

Atmosfera na pierwszym meczu finałowym była doskonała. Obrazki z Motoareny obiegły cały żużlowy świat. Nadkomplet widzów, najpiękniejszy obiekt i genialne widowisko na torze - to była doskonała reklama PGE Ekstraligi. Torunianie wygrali aż 54:36 i do Lublina jechali w dobrych humorach. Z kolei sympatycy Motoru wierzyli, że zadziała magia domowego obiektu i uda się odrobić straty z grodu Kopernika. Tak się jednak nie stało i mamy nowego mistrza Polski.

Fani nie zawiedli i głośno dopingowali przy Alejach Zygmuntowskich! Zobaczcie galerię ze zdjęciami autorstwa Wojciecha Szubartowskiego we współpracy z "Super Expressem"!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 38

  • 1. Patryk Dudek - 12+2 (2,3,1*,3,1*,2)
  • 2. Robert Lambert - 6 (3,0,1,2,0)
  • 3. Jan Kvech - 1 (1,-,-,-)
  • 4. Mikkel Michelsen - 10 (1,1,2,2,0,3)
  • 5. Emil Sajfutdinow - 8 (1,0,3,2,2,0)
  • 6. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0,0)
  • 7. Mikołaj Duchiński - 0 (0,0,-)
  • 8. Krzysztof Lewandowski - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 52

  • 9. Dominik Kubera - 4+1 (3,1*,w,0)
  • 10. Fredrik Lindgren - 8+1 (2*,2,2,1,1)
  • 11. Jack Holder - 8+1 (w,1,3,3,1*)
  • 12. Mateusz Cierniak - 9 (0,3,1,3,2)
  • 13. Bartosz Zmarzlik - 12+1 (2,1*,3,3,3)
  • 14. Wiktor Przyjemski - 6 (3,3,0)
  • 15. Bartosz Bańbor - 5+1 (2*,2,1)
  • 16. Bartosz Jaworski - NS

Sędzia: Krzysztof Meyze

