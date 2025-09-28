Kocioł przy Alejach Zygmuntowskich! Mamy dużo zdjęć kibiców z finału Motor Lublin - PRES Toruń

Rewanżowy finał PGE Ekstraligi to nie tylko wielkie emocje żużlowe, ale również widowisko na trybunach. Stadion w stolicy Lubelszczyzny został szczelnie wypełniony fanami z Lublina i Torunia.

"Super Express" przygotował fotorelację z rewanżowego meczu o złoto. Zachęcamy do obejrzenia materiałów Wojciecha Szubartowskiego.

W naszym serwisie znajdziecie również relację i wyniki z żużlowego święta! Zapraszamy na se.pl.

Żużel: Zdjęcia kibiców z rewanżowego finału PGE Ekstraligi Motor - Apator

Atmosfera na pierwszym meczu finałowym była doskonała. Obrazki z Motoareny obiegły cały żużlowy świat. Nadkomplet widzów, najpiękniejszy obiekt i genialne widowisko na torze - to była doskonała reklama PGE Ekstraligi. Torunianie wygrali aż 54:36 i do Lublina jechali w dobrych humorach. Z kolei sympatycy Motoru wierzyli, że zadziała magia domowego obiektu i uda się odrobić straty z grodu Kopernika. Tak się jednak nie stało i mamy nowego mistrza Polski.

Fani nie zawiedli i głośno dopingowali przy Alejach Zygmuntowskich! Zobaczcie galerię ze zdjęciami autorstwa Wojciecha Szubartowskiego we współpracy z "Super Expressem"!

Relację z rewanżowego finału PGE Ekstraligi znajdziecie w tym materiale!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 38

1. Patryk Dudek - 12+2 (2,3,1*,3,1*,2)

2. Robert Lambert - 6 (3,0,1,2,0)

3. Jan Kvech - 1 (1,-,-,-)

4. Mikkel Michelsen - 10 (1,1,2,2,0,3)

5. Emil Sajfutdinow - 8 (1,0,3,2,2,0)

6. Antoni Kawczyński - 1 (1,0,0,0)

7. Mikołaj Duchiński - 0 (0,0,-)

8. Krzysztof Lewandowski - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 52

9. Dominik Kubera - 4+1 (3,1*,w,0)

10. Fredrik Lindgren - 8+1 (2*,2,2,1,1)

11. Jack Holder - 8+1 (w,1,3,3,1*)

12. Mateusz Cierniak - 9 (0,3,1,3,2)

13. Bartosz Zmarzlik - 12+1 (2,1*,3,3,3)

14. Wiktor Przyjemski - 6 (3,3,0)

15. Bartosz Bańbor - 5+1 (2*,2,1)

16. Bartosz Jaworski - NS

Sędzia: Krzysztof Meyze