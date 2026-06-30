Żona dźgnęła męża nożem w pierś! Miała 3,8 promila

49-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa męża. Miała 3,8 promila alkoholu

49-letnia kobieta z powiatu chełmskiego odpowie za usiłowanie zabójstwa swojego męża. Jak poinformowała chełmska policja, zgłoszenie o zranieniu nożem 53-letniego mężczyzny wpłynęło do dyżurnego w sobotni wieczór. Do jednej z miejscowości w powiecie chełmskim natychmiast pojechali policjanci z Komisariatu Policji w Żmudzi. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna został ugodzony nożem. Z ustaleń policji wynika, że przed zdarzeniem małżonkowie wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie między nimi wybuchła awantura. Według śledczych 49-latka chwyciła za nóż i zadała mężowi cios w klatkę piersiową. Po wszystkim miała powiadomić o zdarzeniu sąsiadów, którzy wezwali pomoc.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Życiu 53-latka nie zagraża niebezpieczeństwo

53-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala. Lekarze udzielili mu pomocy. Policja przekazała, że obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kobieta została zatrzymana na miejscu. Badanie wykazało, że miała w organizmie 3,8 promila alkoholu. Trafiła do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu została doprowadzona do prokuratury. Prokurator przedstawił jej zarzut usiłowania zabójstwa. Następnie sprawa trafiła do sądu, który przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Usiłowanie zabójstwa jest jednym z najpoważniejszych przestępstw przewidzianych w Kodeksie karnym. Za taki czyn grozi kara od wielu lat pozbawienia wolności, a w najpoważniejszych przypadkach nawet dożywocie. Na obecnym etapie postępowania kobieta pozostaje w areszcie. O jej dalszym losie zdecyduje sąd po zakończeniu śledztwa i skierowaniu aktu oskarżenia.

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