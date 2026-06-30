Koniec z oszczędzaniem czy dalej zupki chińskie? Sprawdź wyniki Lotto, EuroJackpot i Mini Lotto (30.06.2026)

Redakcja se.pl
2026-06-30 14:11

Wyciągajcie kupony z portfeli i sprawdźcie, czy marzenia o rzuceniu wszystkiego i wyjeździe na wieczne wakacje właśnie stają się realne. Poniżej publikujemy oficjalne wyniki Lotto z wtorku 30 czerwca 2026 roku oraz liczby z pozostałych dzisiejszych losowań, takich jak EuroJackpot, Ekstra Pensja czy Kaskada. Może to właśnie twoje liczby są dziś warte fortunę, która pozwoli zapomnieć o codziennych opłatach raz na zawsze.

Kupony do gier liczbowych Lotto, Mini Lotto, EuroJackpot, Keno, Szybkie 600 i Multi Multi na tle banknotów polskich złotych. Sprawdź najnowsze wyniki losowań Lotto i innych gier na naszym portalu, aby dowiedzieć się, czy wygrałeś.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 30.06.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 20, 22, 29, 43, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 63, 64, 69, 71, 72, 75, 77, 80 oraz dodatkowo 64.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 30.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 30.06.2026

Godzina 14:00: 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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