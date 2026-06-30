Tragedia na granicy z Białorusią. Nie żyje 22‑letni żołnierz z Koszalina. Są wstępne ustalenia

Nocna tragedia na granicy

Jak poinformował „Kurier Lubelski”, do zdarzenia doszło podczas nocnej służby w jednym z odcinków wschodniej granicy. Żołnierz, który pełnił tam obowiązki, został znaleziony martwy. Informacja natychmiast uruchomiła działania Żandarmerii Wojskowej oraz służb dochodzeniowych.

Na miejsce skierowano patrol oraz grupę dochodzeniowo‑śledczą. Mundurowi zabezpieczyli teren i rozpoczęli szczegółowe czynności procesowe.

Śledczy: brak udziału osób trzecich

Rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, mjr Damian Stanula, potwierdził, że przeprowadzono oględziny zwłok oraz wszystkie niezbędne działania na miejscu tragedii. Podkreślił również, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż zdarzenie nie miało związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Według Żandarmerii wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich. Śledczy nadal pracują nad pełnym wyjaśnieniem okoliczności śmierci młodego wojskowego.

Sprawa trafiła do prokuratury

Zgromadzone materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Postępowanie będzie prowadzone w trybie dwóch artykułów Kodeksu karnego:

art. 151, dotyczącego namawiania lub udzielania pomocy w targnięciu się na własne życie,

art. 359, odnoszącego się do niedopełnienia obowiązku lub przekroczenia uprawnień w zakresie nadzoru nad bronią.

Śledczy będą teraz ustalać, co dokładnie wydarzyło się w nocy na granicy i jakie czynniki doprowadziły do śmierci 22‑letniego żołnierza.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

Sonda Czy Polska powinna przywrócić pobór do wojska? Tak Nie