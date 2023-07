- To podróż do mojego dzieciństwa, tak właśnie się robiło - mówi pan Zygmunt (83 l.) z Lublina, który wspólnie z żoną odwiedzili to zaczarowane miejsce na przedmieściach Lublina. Na polu pomiędzy zagrodą z Urzędowa a Wiatrakiem z Zygmuntowa, wszyscy chętni mogli na własne oczy zobaczyć jak wyglądało żęcie i koszenie zboża, jak skręcano powrósła, wiązano snopki, a następnie jak je zestawiano. Wydarzenie przyciągnęło tłumy gości nie tylko z Lublina i Polski, ale dosłownie z całego świata. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji foto-wideo.

Żęcie w Lublinie, czyli jak się drzewiej żniwowało. W lubelskim skansenie odbyły się żniwa.