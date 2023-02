Znęcał się nad żoną. 62-latka zatrzymali w mundurze

To prawdziwy mężczyzna, twardy i honorowy - taką legendę co do swojej osoby próbował od lat roztaczać wokół 62-letni mieszkaniec Urszulina. Zawsze w mundurze moro, zawsze z polską flaga na ramieniu...Jak się okazało, pozer nie był godny tej flagi. Od pewnego czasu znęcał się psychicznie nad żoną. Wezwała policję. - Na miejscu policjanci zastali nietrzeźwego 62-latka, który bez powodu wszczął awanturę z żoną. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna od stycznia bieżącego roku znęca się psychicznie nad swoją małżonką - opowiada asp. sztab. Kinga Zamojska-Prystupa z włodawskiej komendy policji. - W trakcie awantur wyzywał ją, złośliwie niepokoił i groził uszkodzeniem ciała. Sprawca przemocy najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym. Mężczyźnie za ten czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Awantura o miejsce parkingowe. 44-latek wyciągnął broń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.