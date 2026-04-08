Zmiana organizacji ruchu na trasie S19. Utrudnienia potrwają kilka tygodni

Zmiana organizacji ruchu na DK19 i budowa S19

Wprowadzane modyfikacje w ruchu są nieodłącznym elementem powstawania nowego fragmentu trasy ekspresowej S19. Drogowcy intensywnie pracują nad przebudową dotychczasowej trasy DK19 oraz wytyczeniem nowego odcinka, który ostatecznie zintegruje się z aktualną siecią drogową. Działania te są niezbędne, aby w przyszłości zagwarantować bezkolizyjny przejazd i dostosować infrastrukturę do wymogów drogi szybkiego ruchu. Zmotoryzowani muszą przygotować się na przejściowe komplikacje, które według zapowiedzi wykonawców potrwają kilka najbliższych tygodni.

➡️Uwaga kierowcy, w środę 8 kwietnia w Wandzinie na DK19, wykonawca wprowadzi ruch wahadłowy 📍https://t.co/DQ2rOxGgGO➡️Zmiana organizacji ruchu ma związek z budową S19 i przebudową DK19 w tym miejscu➡️Utrudnienia potrwają kilka tygodni.#ŁączymyPolskę #FunduszeUE @GDDKiA pic.twitter.com/tt9o0Yjtd5— GDDKiA Lublin (@GDDKiA_Lublin) April 4, 2026

Budowa S19 osiągnęła półmetek. Powstaje 23-kilometrowy odcinek

Roboty w terenie zainaugurowano w grudniu 2024 roku, zaraz po tym, jak Wojewoda Lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na ten moment zaawansowanie całego projektu szacuje się na 50 procent. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie 23-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej o dwóch jezdniach, łączącego węzły Lubartów Północ oraz Lublin Rudnik. Projektanci uwzględnili również rezerwę terenową, która w przyszłości pozwoli na bezproblemowe dobudowanie trzeciego pasa. Ponadto inwestycja obejmuje stworzenie ponad 40 kilometrów tras do obsługi ruchu lokalnego, a także wzniesienie 29 obiektów inżynierskich, takich jak węzły komunikacyjne czy wiadukty.

Trasa S19 w woj. lubelskim. Lista nowych węzłów

Zgodnie z założeniami, nowa trasa ominie Lubartów od zachodu, wykorzystując ślad dotychczasowej obwodnicy, natomiast miejscowość Niemce minie po stronie wschodniej. W punkcie, gdzie obecnie krzyżują się DK19 oraz droga wojewódzka nr 815, wybudowany zostanie węzeł Lubartów Północ. Projekt przewiduje również realizację takich węzłów drogowych jak Lubartów Zachód, Niemce Wschód oraz Niemce Południe. Nowy odcinek płynnie połączy się z funkcjonującym już węzłem Lublin Rudnik w województwie lubelskim. Głównym wykonawcą całej infrastruktury jest przedsiębiorstwo Duna, a fundusze na realizację tego zadania pochodzą częściowo z budżetu Unii Europejskiej.

Lubelskie: Trwa budowa drogi S19 Lubartów-Lublin

