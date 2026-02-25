Zmiana czasu na letni. Tego dnia przestawimy zegarki ostatni raz?

2026-02-25 11:18

Zmiana czasu na letni od lat budzi wiele emocji i kontrowersji. Dla jednych to symbol nadchodzącej wiosny i dłuższych dni, dla innych - uciążliwa ingerencja w naturalny rytm snu. W 2026 roku ponownie przestawimy zegarki, jednak coraz częściej pojawia się pytanie: czy będzie to jedna z ostatnich takich zmian w historii?

Zmiana czasu na letni przyniesie nam korzyści w postaci jasnych wieczorów

i

Autor: Maxim Artemchuk/ Shutterstock
Zmiana czasu na letni 2026

Zmiana czasu na letni co roku wywołuje duże emocje i dzieli opinię publiczną. W 2026 roku temat powraca ze zdwojoną siłą, bo od dawna mówi się o możliwym odejściu od sezonowego przestawiania zegarków. Czy nadchodząca zmiana będzie jedną z ostatnich? A może zegarki będziemy przestawiać jeszcze przez wiele lat? Sprawdzamy, co już wiadomo.

Kiedy zmieniamy czas na letni w 2026 roku?

W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w niedzielę, 29 marca. O godzinie 2:00 w nocy zegarki zostaną przestawione na 3:00, co oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej. Zmiana ta sprawi, że wieczory staną się wyraźnie jaśniejsze - słońce będzie zachodzić później, co sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, spacerom oraz rekreacji po pracy.

Kiedy wrócimy do czasu zimowego?

Powrót do czasu zimowego nastąpi w nocy z 24 na 25 października 2026 roku. Wówczas cofniemy zegarki z godziny 3:00 na 2:00, zyskując dodatkową godzinę snu.

Zmiana czasu 2026. Ostatni raz przestawiamy zegarki?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają prace nad likwidacją sezonowej zmiany czasu. Już w 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała zniesienie obowiązku przestawiania zegarków, pozostawiając państwom członkowskim wybór między stałym czasem letnim a zimowym.

Choć Parlament Europejski poparł ten pomysł, decyzja została odłożona, głównie z powodu pandemii COVID-19, kryzysów gospodarczych i braku jednomyślności wśród państw UE. Niestety, ale na początku 2026 roku nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, która kończyłaby zmianę czasu w całej Unii Europejskiej. 

