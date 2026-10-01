Zmiana czasu 2026 coraz bliżej! Tej nocy cofniemy zegarki. Sprawdź, kiedy śpimy godzinę dłużej

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2026?

Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Właśnie wtedy przejdziemy z czasu letniego na czas środkowoeuropejski, czyli popularny czas zimowy. O godzinie 3:00 cofniemy wskazówki zegarów na godzinę 2:00. Oznacza to, że noc będzie wyjątkowo długa – zamiast 60 minut pomiędzy godziną 2 a 3 będziemy mieli dodatkową godzinę.

Termin ten wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku, które określa terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego w latach 2022–2026. Dokument wskazuje, że w 2026 roku czas letni zostanie odwołany właśnie 25 października o godz. 3:00.

Czy trzeba będzie przestawiać zegarki?

W przypadku większości współczesnych urządzeń nie będzie to konieczne. Smartfony, komputery i inne urządzenia połączone z internetem zazwyczaj automatycznie dostosują godzinę.

Warto jednak sprawdzić zegarki, które nie mają automatycznej synchronizacji – między innymi tradycyjne zegary ścienne, zegarki elektroniczne czy niektóre urządzenia znajdujące się w samochodach i sprzętach domowych.

Zmiana czasu 2026. Dlaczego cofamy zegarki?

Zmiana czasu ma długą historię. Pomysł dostosowywania aktywności ludzi do światła dziennego pojawiał się już wcześniej, ale rozwiązanie zaczęto szerzej stosować na początku XX wieku. Jednym z argumentów była możliwość lepszego wykorzystania światła dziennego i ograniczenia zużycia energii.

W Polsce zasady zmiany czasu były wprowadzane i wycofywane w różnych okresach. Obecnie dwa razy w roku przechodzimy między czasem zimowym i letnim. Terminy są ustalane w ramach wspólnych zasad obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główny Urząd Miar przypomina, że czas letni kończy się w ostatnią niedzielę października.

Zmiana czasu na zimowy 2026. Zyskamy godzinę snu

Dla wielu osób największą zaletą jesiennej zmiany czasu jest dodatkowa godzina. W nocy z 24 na 25 października zegarki zostaną cofnięte z godziny 3:00 na 2:00.

To oznacza, że 25 października będziemy mogli spać o godzinę dłużej. Jednocześnie wcześniej zacznie zapadać zmrok, a wieczory staną się ciemniejsze.

Zmiana czasu może jednak wpływać na rytm dobowy. Główny Urząd Miar wskazuje, że przestawianie zegarków może mieć konsekwencje m.in. dla zegara biologicznego, a organizm może potrzebować czasu na dostosowanie się do nowego rytmu.

Kiedy zmiana czasu w 2027 roku?

Jeżeli pozostaną obowiązywać obecne zasady dotyczące zmiany czasu, kolejna zmiana nastąpi wiosną 2027 roku. Przejście z czasu zimowego na letni przypadnie w nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca 2027 roku.

Wtedy wskazówki zostaną przesunięte z godziny 2:00 na 3:00. Tym razem stracimy więc godzinę snu.

Jesienią 2027 roku ponownie nastąpi powrót do czasu zimowego – zgodnie z zasadą, że czas letni kończy się w ostatnią niedzielę października.