Ojciec nie pozwolił 14-latce wyjść z domu. Koledzy nastolatki wdarli się do mieszkania

Krzysztof Jackowski to najbardziej znany polski jasnowidz. Słynny jasnowidz z Człuchowa przewidział już upadek banków. Zapowiedział koronawiusa i wojnę na Ukrainie. W swojej wizji kilki lat temu pytany o to, jak będzie żyło się Polakom w poszczególnych miastach zobaczył śmierć prezydenta Rzeszowa. Jego przepowiednia się spełniła. Co nas czeka w 2023 roku w Polsce?

Złowieszcza wizja jasnowidza Jackowskiego na 2023 rok! Ludzie będą uciekać ze strachu?! Szokujące słowa

Jasnowidz Jackowski przekazał w rozmowie z "Super Expressem", co zobaczył w swojej wizji na 2023 rok w przypadku Lublina. Co czeka mieszkańców?

- Dla Lublina będzie to podobny rok jak dla Rzeszowa, ludzie dobrowolnie w lęku będą się przenosić na jakiś czas - przepowiada Jackowski.

Pisaliśmy o tym, że Krzysztof Jackowski opowiedział o ponurej wizji uciekających rzeszowian, którzy wierzą w to, że wrócą do swoich domów. To jednak może nie nastąpić, podobnie jak dla mieszkańców Lublina. Skąd taka ucieczka? Według słynnego jasnowidza Rosjanie na Ukrainie użyją broni biologicznej, a jedna z rakiet może trafić w elektrownie atomową.

Jasnowidz Jackowski jest pewny, że rok 2023 nie będzie normalny dla mieszkańców Lublina. Krzysztof Jackowski przewiduje, że nie będzie wyborów, będzie rządziła Komisja Tymczasowa, na którą wszyscy będziemy się zgadzać.

Krzysztof Jackowski mówi o tym jak będzie rok 2023 dla mieszkańców Lublina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.