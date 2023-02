Zjechała volkswagenem do rowu na oczach policjantów. 10-latek w szpitalu

Do groźnego wypadku doszło pod koniec stycznia. 46-letnia kobieta, która jechała z 10-latkiem, w pewnym momencie wpadła w poślizg, zjechała do rowu i uderzyła w drzewo. Kobieta o własnych siłach wydostała się z samochodu, natomiast chłopiec został wyciągnięty z auta przez policjantów, którzy widzieli całe zdarzenie. 10-latek został przetransportowany do szpitala na obserwację. Jak ustalili policjanci, 46-letnia kobieta, która kierowała volkswagenem, była trzeźwa. - Śledczy wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Prawdopodobną przyczyną było nie dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Nie było to jedyne zdarzenie z małoletnimi, dlatego przypominamy o bezpieczeństwie najmłodszych - czytamy na stronie policji w Kraśniku. Policjanci po raz kolejny apelują o szczególną ostrożność, gdy warunki na drodze ulegają pogorszeniu.

Wypadek na przejściu dla pieszych w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.