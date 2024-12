"A co, zabijesz mnie?". To były ostatnie słowa Mariusza. Ewa ugodziła go nożem, bo nie chciał jej pomóc

Tomasz trafił do więzienia za pobicie wujka. Gdy wyszedł, koszmar zaczął się na nowo. Polewanie wrzątkiem to nie wszystko

Spis treści

Zima stulecia w PRL-u. Śnieżyce były na porządku dziennym

Współcześnie zima ze śniegiem i siarczystymi mrozami jest już wręcz niespotykana, a najmłodsi kojarzą zaspy i inne zimowe krajobrazy jedynie ze zdjęć. Zmiany w klimacie robią swoje i widać to gołym okiem, bowiem jeszcze kilka dekad temu w połowie grudnia większość mieszkańców Polski co rano odśnieżała podjazdy i nakładała na siebie kilka warstw ubrań, by nie zmarznąć w drodze do pracy.

Dziś wspominana pora roku nie jest już tak drastyczna, lecz to właśnie nasi dziadkowie oraz rodzice dokładnie pamiętają okres, gdy zaspy, mrozy i obfite opady śniegu były codziennością. Najgorzej było podczas zimy stulecia, która rozpoczęła się dokładnie 31 grudnia 1978 roku w noc sylwestrową. Opady śniegu i niska temperatura sparaliżowały Polskę od północy po południe.

Atak zimy w PRL-u. Łatwo nie było, ale ludzie cieszyli się mroźną aurą

Zima stulecia dotarła do Polski dość niespodziewanie, bowiem dosłownie dwa dni przed atakiem pogoda była wręcz wiosenna. 31 grudnia 1978 roku wszystko jednak się zmieniło - wyż znad Skandynawii pojawił się w Polsce i tym samym nasilił się wiatr, ciśnienie zaczęło skakać, a temperatury spadły do zatrważająco niskich wartości.

Zaspy potrafiły sięgać nawet dwóch metrów, a pojawiły się zupełnie nagle, dosłownie w przeciągu kilku godzin. Na sylwestra 1978 roku szedłem w pantoflach, bo jeszcze późnym popołudniem nie było na ulicach ani grama śniegu [...] Ta zima pogrążyła kraj w kompletnym chaosie. Sparaliżowany był transport, wyłączone z ruchu drogi, węgiel ze Śląska nie mógł dotrzeć do ciepłowni w dalszych rejonach kraju, a elektrownie ogłaszały tak zwany 20 stopień zasilania - wspomina pan Krzysztof w rozmowie z portalem kobieta.interia.pl.

Mimo tak nieprzyjemnej aury na zewnątrz społeczeństwo pomagało sobie nawzajem z uśmiechem i potrafiło cieszyć się nawet w tak dramatycznych chwilach. Największą frajdę z zimy stulecia bez wątpienia miały dzieci, które uwielbiały jeździć na sankach, lepić bałwany i bawić się w zaspach do wieczora.

Jak wyglądała Polska podczas zim stulecia? Mamy zdjęcia!

Zima stulecia całkowicie zmieniła krajobraz naszego kraju. Polska z dnia na dzień została przykryta wielką warstwą śniegu, ludzie musieli powyciągać z szaf najcieplejsze kożuchy i płaszcze. Widok zza okna różnił się więc diametralnie.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądała zima stulecia w okresie PRL-u, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.