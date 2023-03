Zgłosił kradzież auta za 70 tysięcy. Finał bawi do łez

Straty to co najmniej 5 tysięcy złotych

Poniedziałkowy poranek na pewno był ciężki dla 26-latka spod Tomaszowa Lubelskiego, który mocno pijany szukał przez pół nocy swego audi, które zniknęło mu z oczu. Żeby jeszcze robił to sam, to pół biedy. Młodzieniec jął żądać pomocy od policjantów, których wezwał na miejsce i bełkotliwie zapewniał, że warte ponad 70 tys zł auto zostało skradzione. Jakoż i mundurowi poczęli szukać samochodu, poruszeni coraz bardziej sprzecznymi wskazówkami właściciela. Sprawa zakończyła się nagle: pojawił się sąsiad oświadczając, że audi stoi na podwórku właściciela, gdzie zaprowadził go na jego prośbę. Mężczyzna dowiedział się, że grozi mu grzywna bądź areszt, przez co jeszcze bardziej rozbolała go głowa.