Pierwsza Komunia Święta 2025. Prezentowe oczekiwania zaskakują

Pierwsza Komunia Święta to dla wielu osób jedna z najważniejszych uroczystości duchowych. Zazwyczaj wydarzenie tego typu związane jest radosną celebracją w gronie bliskich. Przyjęło się, iż po mszy świętej dzieci wraz z rodziną udają się np. do restauracji na obiad i wspólnie spędzają czas. Tradycją jest także wręczanie upominków, które - co do zasady - mają symbolizować pamięć o tym ważnym dniu w życiu dziecka. Okazuje się jednak, że coraz częściej pojawiają się pewne wątpliwości, bowiem rodzice zaczynają nieco inaczej podchodzić do kwestii prezentów komunijnych. Wypisanie propozycji upominków na zaproszeniach staje się normą, lecz dla sporej części osób takie podejście do sprawy jest nie na miejscu.

Otrzymał zaproszenie na komunię z listą prezentów. "Niezręczna sytuacja"

W ostatnim czasie jeden z czytelników portalu Onet.pl postanowił podzielić się z redakcją historią, która bardzo go zaskoczyła i dotyczyła Pierwszej Komunii Świętej. Pan Paweł otrzymał od swojego brata zaproszenie na komunię jego córki, Zuzi. Do zaproszenia dołączony był list, napisany przez dziewczynkę, gdzie znajdowała się lista prezentów, o które prosiła dziewięciolatka.

To była lista prezentów, którymi możemy uraczyć tego dnia dziewięcioletnie dziecko. Nowe PlayStation, iPhone, smartwatch. Był nawet rower. Ale też nie byle jaki, bo za 3 tys. zł. Holenderska marka. Wiem, że mojego brata stać na te wszystkie prezenty. Ja, wychowując dziecko, kieruje się jednak zupełnie innymi wartościami. Pieniądz nie jest dla mnie najważniejszy - relacjonował pan Paweł w liście do redakcji Onetu.

Pan Paweł uważa, że prezenty komunijne powinny być skromne i podkreślał także, iż jego sytuacja finansowa nie pozwala mu na zakup tak drogich upominków.

Byłem oburzony, że mój brat się na to zgodził. Postawił mnie, ojca chrzestnego, w bardzo niezręcznej sytuacji. [...] Zamierzałem kupić Zuzi łańcuszek z krzyżykiem i nie zamierzam porzucić tego pomysłu. Załącznik do zaproszenia, jaki wręczyła mi dziewięcioletnia chrześnica, to najgłupsza rzecz, jaką widziałem. Komunia to duchowe święto, a nie małe wesele. Nie zamierzam dokładać do tej głupoty i próżności ani złotówki - relacjonował pan Paweł.

Ojciec chrzestny dziewięcioletniej Zuzi podkreślał, iż za rok przyjęcie komunijne czeka także ich syna, lecz nie planują z tej okazji wystawnej imprezy.

Dla mnie to przede wszystkim święto religijne, a nie festiwal próżności - podsumował pan Paweł.

