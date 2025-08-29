Sztuczna inteligencja coraz śmielej prognozuje przyszłość rynku pracy, wskazując zawody, które będą najbardziej pożądane.

AI przewiduje powstanie nowych profesji wymagających kreatywności i wiedzy technologicznej, choć część obecnych zawodów może zniknąć.

Sprawdź, które zawody zagwarantują sukces i wysokie zarobki w przyszłości, a które są zagrożone automatyzacją.

Sztuczna inteligencja zawładnie rynkiem pracy?

Sztuczna inteligencja to dziś jedna z najszybciej rozwijających się technologii, która coraz mocniej wpływa na nasze codzienne życie. Od aplikacji w telefonie, przez medycynę, edukację, transport, aż po biznes - wszędzie tam pojawia się AI, ułatwiając zadania i automatyzując procesy. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawia się pytanie: czy sztuczna inteligencja zawładnie także rynkiem pracy? Eksperci podkreślają, że choć wiele zawodów ulegnie zmianie, a część zniknie, to AI przede wszystkim stworzy nowe możliwości. Będzie wspierać ludzi, przejmując monotonne i powtarzalne zadania, a jednocześnie otworzy przestrzeń dla nowych profesji, wymagających kreatywności, wiedzy technologicznej i elastyczności.

Zawody przyszłości według AI

Sztuczna inteligencja za kilka i kilkadziesiąt lat będzie jeszcze lepiej rozwinięta i z pewnością sprawi, że pojawi się wiele nowych ofert pracy na rynku. Które jednak konkretnie posady będą najlepsze i zagwarantują świetlaną przyszłość? O to zapytaliśmy AI, która wybrała kilka zawodów przyszłości - znajdziecie je w galerii zdjęć poniżej.

Zawody przyszłości. Te posady pozwolą osiągnąć sukces

Te zawody mogą zniknąć. Przejmie je sztuczna inteligencja

Ze względu na to, że AI w przeciągu kolejnych kilku lat zostanie ulepszone, naturalnym będzie również fakt, że część zawodów zniknie. Co ciekawe, już dziś widzimy, że w związku z rozwojem technologii niektóre profesje są automatyzowane i czynnik ludzki nie jest już aż tak niezbędny. W przyszłości więc z pewnością będzie jeszcze mniej kasjerów, pracowników call center czy nawet kierowców. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Sztuczna inteligencja przejmuje rynek pracy. Te zawody są zagrożone likwidacją.