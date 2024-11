Zapomniany skarb zostanie odkryty, ktoś odegra rolę posłańca. To będzie czas na zgodę

Horoskop tygodniowy na 10-16 listopada 2024

Horoskop: Baran

21.03-20.04

CHWILE Z RODZINĄ

Teraz nareszcie będziesz miał okazję, by zająć się zaległymi sprawami rodzinnymi i odpocząć od codziennych trosk, zwłaszcza tymi związanymi z pracą. Odkryjesz, że to właśnie w rodzinnym domu masz najwięcej sprawdzonych przyjaciół, którzy cię doceniają.

RADA: Musisz na chwilę przestać pracować i rozejrzeć się dookoła siebie. Ktoś czeka na twoją pomocną dłoń, podaj mu ją.

Horoskop: Byk

21.04-21.05

NIEZWYKŁE ODKRYCIE

Odkryjesz niebawem jakiś stary, zapomniany skarb. Postarasz się przy jego pomocy zrobić na kimś wrażenie i bardzo możliwe, że całkiem ci się to uda. Jednak w tym szaleństwie nie zapominaj o sednie całej sprawy.

RADA: Po niedawnych kłopotach nie będzie już śladu i wcale nie musisz patrzeć z niepokojem w przyszłość, bo rysuje się pomyślnie.

Horoskop: Bliźnięta

21.05-21.06

POMOŻESZ RODZINIE

Odegrasz w tym tygodniu rolę posłańca nowej nadziei! Ktoś z twojej dalszej rodziny będzie potrzebował bowiem twojej pomocy. Masz pewną wiedzę, której ta osoba nie posiada i na pewno się przydasz. Czekają cię same pochwały.

RADA: Podejrzewasz partnera o to, że coś przed tobą ukrywa. I słusznie! Ale wbrew twoim obawom będzie to bardzo miła niespodzianka.

Horoskop: Rak

22.06-22.07

WYSTRYCHNIESZ GO NA DUDKA

Robisz wielkie plany, ale ktoś chce ci je w tym tygodniu pokrzyżować. Tylko nie jest z niego zbyt dobry intrygant i prędzej czy później wszystko wyjdzie na jaw. Nie minie wiele czasu, a zatriumfujesz i wystrychniesz tę osobę na dudka!

RADA: Postaw wszystko na jedną kartę. Gwiazdy ci sprzyjają i nic nie stanie ci na przeszkodzie. Zobaczysz, wszystko pójdzie jak z płatka.

Horoskop: Lew

23.07-22.08

CZEKA CIĘ WYZWANIE

Czeka cię pewne wyzwanie, ale po kilku trudnościach poradzisz sobie z nim doskonale. Wtedy nadejdzie wymarzony święty spokój. Nie możesz jednak dać się ponieść emocjom, bo nie zawsze będzie tak, że wszystko ujdzie ci na sucho.

RADA: Marnotrawienie czasu stało się ostatnio twoją specjalnością. Uważaj, bo w końcu również twój szef zorientuje się w sytuacji.

Horoskop: Panna

23.08-22.09

CZAS NA ZGODĘ

Darłeś z kimś koty, ale nadejdzie pora na zgodę. Tak naprawdę ta osoba doskonale wie, że nie miała racji i sama przyjdzie porozmawiać. Potem wciągnie cię doprawdy szalony wir wydarzeń związanych z życiem rodzinnym.

RADA: Najbliższy weekend będzie dla ciebie doskonałą okazją do relaksu w gronie rodzinnym. Powinieneś podejść do bliskich ze zdwojoną wyrozumiałością.

Horoskop: Waga

23.09-22.10

SPOKÓJ NADEJDZIE

Marzysz teraz przede wszystkim o odpoczynku. I nadchodzi on wielkimi krokami. Tylko musisz teraz zacząć działać. Uda ci się to szybciej, niż ci się wydaje w tych pesymistycznych wizjach. Zobaczysz, że wszystko jest dla ludzi, nawet takie przedsięwzięcie.

RADA: Marudzenie znajomego nie powinny zakłócić twojego spokoju. Wiesz dobrze, że on wcale nie ma racji i po prostu zazdrości ci.

Horoskop: Skorpion

23.10-21.11

KONIEC PEWNEGO ETAPU

Od pewnego czasu próbowałeś coś naprawić, coś załatwić. Może była to spłata pożyczki, a może poszukiwania czegoś. Teraz nareszcie zobaczysz na horyzoncie konkretne rezultaty swoich działań. Możesz być z siebie naprawdę dumny, bo zrobiłeś wiele.

RADA: Pracowałeś, by naprawić to, co zepsułeś i widać piękne rezultaty. Nie musisz już dłużej starać się ani poświęcać, to wystarczy.

Horoskop: Strzelec

22.11-21.12

CHWILE RADOŚCI

Sam widzisz! Wystarczyło tak niewiele, byś poczuł się szczęśliwy. To samo dotyczy teraz twojej rodziny. Te dni spędzisz spokojnie. Jeżeli nie komplikujesz pewnych spraw i po prostu dajesz się ponieść biegowi wydarzeń, wszystko od razu lepiej się układa.

RADA: Uda ci się podołać wszystkim obowiązkom, jeżeli spojrzysz przychylnym okiem na osobę, która jest bardziej pracowita, niż ci się wydaje.

Horoskop: Koziorożec

22.12-19.01

DECYDUJĄCY CZAS

To, co w najbliższych dniach powiesz i zrobisz w swoim miejscu pracy, będzie miało decydujący wpływ na twoją karierę. Ostrożnie waż słowa i pokaż się z dobrej strony. To może zaowocować szybko i obficie – przede wszystkim pod względem finansowym!

RADA: Nic się nie martw, wszystko dobrze się ułoży. Ktoś pójdzie ci na rękę i wbrew twoim obawom nie zamierza ci wcale szkodzić.

Horoskop: Wodnik

20.01-18.02

TRUDNY WYBÓR

Od przybytku głowa nie boli! Będziesz miał taki wybór, że zupełnie nie będziesz wiedział, na co się ostatecznie zdecydować. W podjęciu odpowiedniej decyzji pomóc ci może tylko osoba, która naprawdę dobrze zna się na tej dziedzinie życia.

RADA: Nie musisz się zamartwiać, bo ta sytuacja tak naprawdę wcale ci nie zaszkodzi. Twoja pozycja nie jest tak słaba, jak się obawiasz.

Horoskop: Ryby

19.02-20.03

ODNOWIENIE ZNAJOMOŚCI

Mile cię zaskoczy list lub telefon od pewnej dawno nie widzianej osoby. Okaże się, że ten ktoś wcale o tobie nie zapomniał, jak podejrzewałeś, pogrążając się w niesłusznych domysłach. Po prostu w jego życiu wydarzyło się coś niespodziewanego.

RADA: To najlepszy czas na podjęcie ważnych życiowych decyzji. Rezultaty zaczną być widoczne już w przyszłym tygodniu.