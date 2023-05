Żeby wygrać taką fortunę w zdrapce Lotto to trzeba mieć niebywałe szczęście. W Puławach (woj. lubelskie) ktoś kupił zdrapkę 500 000 ZŁ W BANKU i w czwartek (18 maja) wydrapał główną wygraną w wysokości pół miliona złotych. Ale farciarz! Na pewno zakręciło się w głowie widząc taką kwotę na niewielkim kartoniku, który kosztował zaledwie 10 złotych. Aktualna pula wygranych w tej zdrapce to 19 milionów złotych. Do tej pory tylko 3 osobom udało się wygrać okrągłe 500 tys. złotych. Dziesięć procent z tej kwoty trzeba będzie oddać fiskusowi, ale ostateczna kwota i tak imponuje. Mieszkaniec Puław może więc spokojnie planować wydatki lub spłatę kredytu, bo wkrótce otrzyma od Totalizatora Sportowego gigantyczny przelew. Co ciekawe, to nie jedyna wysoka wygrana w zdrapkach w ostatnim czasie. W Słupsku ktoś zgarnął 200 tys. złotych, a w Gostyniu 500 tys. złotych.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.