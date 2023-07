Szok!

Zamość. Potężny konar runął na ludzi. 9 osób w szpitalu. Prezydent powołał specjalny zespół

jch 12:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na Rynku Wodnym w Zamościu doszło do dramatycznego zdarzenia. Potężny konar odłamał się od drzewa i spadł na ludzi siedzących pod namiotem letniej czytelni. Do szpitala trafiło 9 osób. Prezydent Zamościa powołał specjalny zespół do ustalenia okoliczności tego zdarzenia.