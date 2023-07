Straszna śmierć rolnika na Lubelszczyźnie. Wciągnęła go belarka

Autokar wpadł do rowu

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek (6.07) we wsi Bednarzówka. - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 51-letni właściciel gospodarstwa, wykonywał prace polowe na swojej łące polegające na belowaniu siana. W pewnym momencie z nieznanych przyczyn został wciągnięty do pracującej maszyny - informuje sierżant sztabowy Ewelina Semeniuk z KPP Parczew.

Mężczyzna zginął na miejscu. Ciało 51-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. - W związku z rozpoczętym sezonem prac polowych, apelujemy o ostrożność i rozsądek podczas przygotowywania i korzystania z maszyn rolniczych. Większość zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków można uniknąć stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych - apeluje oficer prasowa.

