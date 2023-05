i Autor: Pixabay Zamieszanie w centrum Lublina. Zamknięte ulice, zmiana organizacji ruchu. Amerykanie kręcą film

Kręcą film

Zamieszanie w centrum Lublina. Zamknięte ulice, zmiana organizacji ruchu. Amerykanie kręcą film

jch | PAP 11:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Od poniedziałku (29.05) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum Lublina. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą m.in. placu Zamkowego, uliczek Starego Miasta, czy ul. Kalinowszczyzna. Do połowy czerwca w mieście kręcone będą zdjęcia do filmu "The Real Pain" w reż. Jesse’go Eisenberga.