Zamiast do biura, jutro na lotnisko? Wyniki Mini Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi (12.07.2026)

Niedzielny wieczór to idealny moment, by sprawdzić, czy twoje marzenia o rzuceniu wszystkiego i wyjeździe w tropiki właśnie się spełniają. Poniżej publikujemy wyniki Lotto z niedzieli 12 lipca 2026 roku, w tym liczby z gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Zamiast planować kolejny tydzień w biurze, przekonaj się, czy dzisiejsze losowania wywrócą twój świat do góry nogami.

Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.