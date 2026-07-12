Zamiast do biura, jutro na lotnisko? Wyniki Mini Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi (12.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-12 14:10

Niedzielny wieczór to idealny moment, by sprawdzić, czy twoje marzenia o rzuceniu wszystkiego i wyjeździe w tropiki właśnie się spełniają. Poniżej publikujemy wyniki Lotto z niedzieli 12 lipca 2026 roku, w tym liczby z gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Zamiast planować kolejny tydzień w biurze, przekonaj się, czy dzisiejsze losowania wywrócą twój świat do góry nogami.

Maszyny do losowania Multi Multi i Mini Lotto w studiu. Wyniki losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 12.07.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 8, 10, 11, 13, 18, 21, 23, 25, 26, 29, 33, 37, 39, 46, 50, 53, 59, 76 oraz dodatkowo 76.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 12.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 12.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 12.07.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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