Wyniki LOTTO 12.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-12 14:10

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 12 lipca 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje typy w grach MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada oraz MiniLotto są warte fortunę. Poniżej publikujemy zestawienie wszystkich wylosowanych numerów, które mogą zdecydować o Twojej finansowej przyszłości. Porównaj swoje liczby z tymi, które padły w maszynach losujących i zobacz, czy dzisiejsza pula trafiła właśnie do Ciebie.

Szyld z logo Lotto na elewacji kamienicy. O wynikach losowania z 12 lipca 2026 roku przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 12.07.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 8, 10, 11, 13, 18, 21, 23, 25, 26, 29, 33, 37, 39, 46, 50, 53, 59, 76 oraz dodatkowo 76.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 12.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 12.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 12.07.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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