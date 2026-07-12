Wyniki LOTTO 12.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 12 lipca 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje typy w grach MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada oraz MiniLotto są warte fortunę. Poniżej publikujemy zestawienie wszystkich wylosowanych numerów, które mogą zdecydować o Twojej finansowej przyszłości. Porównaj swoje liczby z tymi, które padły w maszynach losujących i zobacz, czy dzisiejsza pula trafiła właśnie do Ciebie.

Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.