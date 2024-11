Oszuści nie próżnują. Nowe metody wyłudzeń są dopracowane do perfekcji. Na co uważać?

Lubartów. Opiekunka Przedszkola nr 4 zakleiła dziecku usta taśmą

Opiekunka Przedszkola nr 4 w Lubartowie, która wedle matki dziecka zakleiła mu usta taśmą, została zawieszona w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy. Dyrektorka placówki powiadomiła o wszystkim urząd miasta w Lubartowie, Kuratorium Oświaty w Lublinie i rzecznika dyscyplinarnego działającego przy wojewodzie lubelskim.

- Dzieci przeszły ogromny stres i bardzo to w domach przeżyły, a my boimy się o ich zdrowie. Nie wyobrażamy sobie współpracy z takim nauczycielem – napisała mama poszkodowanego chłopca, którą cytuje Lublin112.pl.

Jak wynika z relacji synka kobiety, chłopiec w czasie posiłku bawił się łyżką i wydawał charakterystyczne dźwięki, rozśmieszając kolegę. Wtedy przedszkolanka wezwała go do biurka, z którego wyjęła bezbarwną taśmę i zakleiła mu usta. Wszystko działo się na oczach innych dzieci, dlatego zostały one objęte pomocą psychologiczną. Wyjaśnienie całej sprawy może jednak potrwać.

- W tym tygodniu Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim wszczęła postępowanie w tej sprawie, ale jego zakończenie to kwestia tygodni, być może dłuższego okresu. Do tego czasu przedszkolanka pozostanie zawieszona w obowiązkach - poinformowało "Super Express" Kuratorium Oświaty w Lublinie.