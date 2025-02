Weszłam w relację świadomie i wiedziałam, z czym się to wiąże. Może właśnie tego potrzebuję w obecnym momencie mojego życia? Antek rozpoznaje, wie, czego chciałabym najbardziej, ale rozumie też, że uszanuję jego decyzję. Nie czuję się uprawniona do stawiania mu ultimatum: albo ja, albo kapłaństwo. Nie chcę na niego naciskać. To nie byłoby z mojej strony fair. On musi się po prostu zastanowić, czy chce być ze mną w świeckiej formie, czy tak jak teraz "pod ziemią" - czytamy na portalu wiadomosci.radiozet.pl.