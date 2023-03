Zabrał matce auto i wjechał w płot. 19-latek był pijany

Mężczyzna trafił do szpitala

Młodego kierowcę zdradziła... tablica rejestracyjna, która została znaleziona przy uszkodzonym płocie. Policjanci szybko odnaleźli dom, gdzie mógł mieszkać potencjalny pirat drogowy. Jednak kobieta, która mieszkała pod wskazanym adresem, stwierdziła, że nic nie wie o nocnej przygodzie. Wszystko wyjaśniło się dzięki 19-letniemu mężczyźnie, który przyznał, że wziął dostawcze auto od matki, nic jej o tym nie mówiąc. Na tym jednak nie koniec problemów 19-latka - okazało się bowiem, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że pirat drogowy ma blisko promil alkoholu we krwi. Grożą mu dwa lata więzienia oraz kara w wysokości pięciu tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 7 marca o godzinie 4 nad ranem w miejscowości w Janowie Podlaskim, w województwie lubelskim.