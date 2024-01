Lubelskie. Kamil podpalił kolegę, a potem trzymał go w domu przez kilkanaście godzin. Wojciech ma oparzenia ponad połowy ciała

W sobotę wieczorem policjanci z Lublina dostali informację, że w jednym z mieszkań w dzielnicy Bronowice znaleziono zwłoki 23-latka. - Już wstępne czynności wskazywały na to, że prawdopodobnie doszło do przestępstwa. Mężczyzna miał rany kłute. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali 23-latka podejrzewanego o dokonanie tej zbrodni. Mieszkaniec Chełma trafił do policyjnej celi. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do ugodzenia doszło w trakcie awantury. Dziś w sprawie wykonywane są czynności procesowe. Mężczyzna po zebraniu materiału dowodowego zostanie doprowadzony przez policjantów do prokuratury - dodaje nadkomisarz Gołębiowski. Za zabójstwo grozi kara mu dożywocie za kratami.

Obciął siostrze głowę. Przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie