Kyrylo zginął, bo stanął w obronie kobiety. Zabójstwo Ukraińca pod sklepem w Chełmie

Do tej tragedii doszło w środku nocy w okolicy nieczynnego o tej porze sklepu przy ul. Wołyńskiej w Chełmie. Szymon G., dobrze zapowiadający zapaśnik (notowany za przestępstwa przeciwko mieniu i narkotyki) stał z trzema kobietami, z którymi kłócił się zawzięcie. Jedną z nich była jego 20-letnia dziewczyna. Był agresywny, odpychał ją, obrzucał wyzwiskami. - Nieobliczalny człowiek, wariat dosłownie - ucinają krótko jego koledzy z Wołyńskiej, gdzie mieszkał.

Kyrylo K. 16 lat temu przyjechał do Polski ze wschodu Ukrainy. Pracował, założył rodzinę. Ale to nie był typ spokojnego ducha, który boi się własnego cienia. Dlatego kiedy zobaczył co się dzieje, postanowił zareagować. Nie znali się ze sobą. Widział zabójcę pierwszy raz w życiu. Nie zdążył nic zrobić, niewiele powiedzieć. Szymon G. kilka razy pchnął go nożem, Ukrainiec upadł w kałużę własnej krwi.

Zabójstwo Ukraińca w Chełmie. Szymonowi G. grozi dożywocie

- Sprawca zbiegł bezpośrednio po zdarzeniu. Ranny 36-latek pomimo reanimacji podjętej przez ratowników, zmarł na skutek odniesionych obrażeń - opowiada kom. Ewa Czyż z policji w Chełmie. Sprawca zabójstwa po tym zdarzeniu zaczął się ukrywać. Jego poszukiwaniem zajęli się chełmscy kryminalni. W sobotę wieczorem, po kilkunastu godzinach sam zgłosił się do chełmskiej komendy. - Nie chciałem go zabić - oświadczył. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Czytaj też: Babcia zawołała Daniela na obiad. Doszło do masakry. Sąsiedzi: "Zakała, chlał wódę na przystanku"

Sonda Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.