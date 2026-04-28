Zabójca uciekł z belgijskiego więzienia. Policjanci złapali go na parkingu w Lublinie

Ucieczka z więzienia i międzynarodowe poszukiwania

Do ucieczki doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia 2025 roku w jednym z zakładów karnych w Belgii. 45-letni obywatel Ukrainy odbywał tam karę 27 lat pozbawienia wolności za zabójstwo litewskiego kierowcy ciężarówki. Do zbrodni doszło w maju 2015 roku na parkingu autostradowym podczas spotkania związanego z przekazaniem pieniędzy za przemyt narkotyków. W trakcie zdarzenia sprawca kilkukrotnie ugodził nożem kuriera, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Po ucieczce skazanemu pozostawało jeszcze 16 lat do odbycia kary. Belgijskie służby rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania, zakładając, że mężczyzna mógł opuścić kraj. Wydano za nim czerwoną notę Interpolu oraz Europejski Nakaz Aresztowania.

Trop prowadził do Lublina

Informacje o poszukiwanym dotarły także do lubelskich policjantów. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie oraz tzw. „Łowcy Głów” z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzięki współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz analizie zebranych danych ustalono, że 45-latek może przebywać na terenie województwa lubelskiego.

Policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Do akcji włączyli się także funkcjonariusze wydziału kryminalnego oraz kontrterroryści, przygotowując się do zatrzymania uznawanego za niebezpiecznego przestępcy.

Zatrzymanie na parkingu

Do finału doszło w miniony piątek po południu na jednym z parkingów w Lublinie. Akcja miała dynamiczny przebieg, jednak całkowicie zaskoczyła poszukiwanego. 45-latek nie stawiał oporu i nie miał możliwości ucieczki.

Po zatrzymaniu został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Obecnie przebywa w areszcie, gdzie oczekuje na procedurę ekstradycyjną.

W zatrzymaniu uczestniczyli policjanci z kilku jednostek, co było efektem ścisłej współpracy krajowej i międzynarodowej służb.

