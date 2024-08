Wystarczyła godzina, by całe miasto znalazło się pod wodą. Potężna burza i gradobicie w Zamościu

Mateusz siał postrach we wsi. Doszło do tragedii. Pobił brata. Konrad zmarł w szpitalu

Umowa na budowę kolejnego odcinka S17. Koszt inwestycji to ponad 500 milionów

Targi Książki i Mediów VIVELO Lublin. W strefie #Kryminał same bestsellerowe nazwiska. Severski, Piotrowski, Majcher

Burze i deszcz znów zaatakują. Tutaj będzie najchłodniej. To koniec lata? [Prognoza IMGW na 22.08.2024]

Po przejściu nawałnicy występują utrudnienia w ruchu w Zamościu. Zalane są ulice, piwnice, garaże, jak również przedszkola, szkoła i bursa. Zdaniem Łowców Burz w mieście doszło do powodzi błyskawicznej.

- Cały Zamość kolejny raz w ciągu jednej godziny został zalany. Nawet nowe inwestycje drogowe nie są w stanie poradzić sobie z odprowadzeniem takiej ilości wody - przekazał prezydent Zamościa Rafał Zwolak.

Jak informuje prezydent Ulica Starowiejska i Sikorskiego są zablokowane. Podobnie na Szczebrzeskiej i Kilińskiego. W mieście zebrał się także sztab kryzysowy, który jeździ po mieście i reaguje na podtopienia i ocenia straty.

Zalane są ulice, piwnice, garaże, a niestety prognozy nie są łaskawe.

Lubelscy strażacy otrzymali dotychczas ok. 150 zgłoszeń w związku z ulewami, które w środę popołudniu przechodzą nad regionem. Ponad 110 z nich dotyczy Zamościa i powiatu zamojskiego.

- Najwięcej interwencji dotyczy pompowań wody z zalanych posesji, ulic, piwnic, garaży podziemnych. Wśród tych budynków są również obiekty użyteczności publicznej, w tym dwa przedszkola, szkoła, bursa. Dodatkowo ucierpiały również restauracje i fabryka mebli" - poinformował PAP mł. bryg. Marcin Żulewski z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

"Niestety, ostrzeżenie sprawdziło się, a miasto mierzy się z zalaniami w charakterze powodzi błyskawicznej. Godzinowy opad sięgnął 88,3mm, zaś łączna suną przekroczyła już 131 mm. Jest to znaczne przekroczenie dotychczasowego rekordu dobowego, który pochodzi z 31 maja 1980 i wynosił 89,9 mm. Warto zauważyć, że oznacza to, że opad godzinowy był bliski dotychczasowego rekordu dobowego... A aktualny rekord jeszcze będzie poprawiony, ponieważ deszcz nie ustąpi szybko i suma niestety przekroczy 150 mm" - informują z kolei Łowcy Burz.

Do godz. 2 w nocy z środy na czwartek obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed burzami dla większości województwa lubelskiego. Alert trzeciego, najwyższego stopnia dotyczy centralnej i południowej części regionu.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 65 mm, punktowo kumulacja do 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad - informuje IMGW.

Źródło: PAP, SE.pl