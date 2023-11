Wypadł z łódki pośrodku jeziora! Uratowała go jedna rzecz

QUIZ. Szkolne lektury, które powinni znać wszyscy. Spróbuj dokończyć tytuły, wcale nie jest łatwo. 8 punktów to minimum!

Wystarczyła chwila nieuwagi i trochę pecha, by doszło do groźnej sytuacji, która mogła się skończyć tragedią. Jak informują policjanci parczewscy na swojej stronie internetowej, dramat rozegrał się w piątek, 24 listopada na środku zbiornika wodnego w miejscowości Podedwórze w powiecie parczewskim. "45-latek wypłynął łódką na środek zbiornika wodnego. W trakcie łowienia ryb, nagle stracił równowagę i wypadł z łódki do lodowatej wody. Mężczyzna próbował samodzielnie odwrócić łódkę" - piszą funkcjonariusze w relacji z akcji ratowniczej. Reakcja stojącego na brzegu świadka, który nie pozostał obojętny na dramat rozgrywający się na jeziorze w Lubelskim, pomogła uratować 45-latka.

45-letniego wędkarza uratował jeden telefon. Strażacy i policjanci uratowali mężczyznę

Na szczęście osoba ta zadzwoniła na numer alarmowy do dyżurnego parczewskiej komendy. Do akcji ratowniczej ruszyli policjanci i strażacy. Mężczyznę udało się wyłowić z zimnego jeziora. "Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z ogniwa patrolowo -interwencyjnego, którzy przybyli jednoczenie ze strażakami OSP Podedworze. 45-latek był zanurzony w wodzie do pasa. Wyciągnięty z lodowatej wody był bardzo zziębnięty. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - piszą policjanci. W porę uratowany 45-latek uniknął dzięki szybkiej akcji ratunkowej nawet hospitalizacji.

Podczas połowu ryb 4️⃣5️⃣-latek wypadł z łódki 🛶 do wody. Zdarzenie zauważył świadek i zaalarmował służby. Na miejscu interweniowali strażacy oraz policjanci @PolicjaParczew 45 latek wyciągnięty z lodowatej wody był bardzo zziębnięty.#pomagamyIchronimyhttps://t.co/3mqGubIsaI pic.twitter.com/CTJZVlwuOc— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) November 26, 2023

