Tragedia przed żniwami. 41-letni rolnik popełnił straszny błąd

Wypadek podczas przygotowywania kombajnu do żniw. 41-latek trafił do szpitala

Wypadek

Do tego nieszczęśliwego wypadku doszło w miejscowości Rokitów na Lubelszczyźnie. Podczas przygotowywania kombajnu do żniw 41-latek włożył rękę w pracującą maszynę. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał poszkodowanego mężczyznę do szpitala. - Apelujemy o ostrożność podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych - przypominają policjanci.