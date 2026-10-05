Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z 5.10.2026. Czas rzucić papierami czy znowu trzeba uśmiechać się do szefa?

Wyniki lotto dzisiaj 5 października 2026 roku mogą wywrócić twoją listę priorytetów do góry nogami. Szczęśliwe liczby w grach Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada lądują na stole, byś mógł szybko ocenić szanse na luksusowy jacht. Sprawdź, czy dzisiejszy poniedziałek przejdzie do historii jako dzień wielkiej wolności, czy raczej jako kolejna okazja do zjedzenia mrożonej pizzy na kolację.

Autor: Robert Skowroński