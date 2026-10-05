Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z 5.10.2026. Czas rzucić papierami czy znowu trzeba uśmiechać się do szefa?

Redakcja se.pl
2026-10-05 14:09

Wyniki lotto dzisiaj 5 października 2026 roku mogą wywrócić twoją listę priorytetów do góry nogami. Szczęśliwe liczby w grach Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada lądują na stole, byś mógł szybko ocenić szanse na luksusowy jacht. Sprawdź, czy dzisiejszy poniedziałek przejdzie do historii jako dzień wielkiej wolności, czy raczej jako kolejna okazja do zjedzenia mrożonej pizzy na kolację.

Niebieskie kule z numerami w maszynie losującej na tle logo Lotto. Wyniki losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki MultiMulti 5.10.2026

Godzina 14:00: 7, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 46, 52, 54, 59, 64, 65, 67, 69, 70 oraz dodatkowo 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 5.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 5.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 5.10.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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