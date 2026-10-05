Wyniki LOTTO 5.10.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-10-05 14:09

Sprawdź wyniki Lotto 5.10.2026 i przekonaj się, czy Twoje typy w grach Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada okazały się trafne. Poniżej publikujemy najnowsze liczby, które wyłoniły dzisiejsze losowania prowadzone przez Totalizator Sportowy. Porównaj te zestawy ze swoim kuponem, aby natychmiast dowiedzieć się, czy dzisiejsza pula nagród trafi właśnie do Twojej kieszeni.

Żółte kule z czarnymi numerami w maszynie losującej Lotto. Wyniki losowań z 5.10.2026 sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Żółte kule z numerami 47, 30 i 22 w maszynie losującej, symbolizujące losowanie LOTTO. Sprawdź najnowsze wyniki i dowiedz się więcej o grach liczbowych na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 5.10.2026

Godzina 14:00: 7, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 46, 52, 54, 59, 64, 65, 67, 69, 70 oraz dodatkowo 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 5.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 5.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 5.10.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki