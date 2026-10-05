Wyniki LOTTO 5.10.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Sprawdź wyniki Lotto 5.10.2026 i przekonaj się, czy Twoje typy w grach Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada okazały się trafne. Poniżej publikujemy najnowsze liczby, które wyłoniły dzisiejsze losowania prowadzone przez Totalizator Sportowy. Porównaj te zestawy ze swoim kuponem, aby natychmiast dowiedzieć się, czy dzisiejsza pula nagród trafi właśnie do Twojej kieszeni.

Autor: Robert Skowroński Żółte kule z numerami 47, 30 i 22 w maszynie losującej, symbolizujące losowanie LOTTO. Sprawdź najnowsze wyniki i dowiedz się więcej o grach liczbowych na portalu Super Biznes.