Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto (04.10.2026). Będzie życie jak w Madrycie czy znowu tylko marzenia o podwyżce?

Redakcja se.pl
2026-10-04 14:07

Niedzielny wieczór to idealny moment, by przekonać się, czy szczęście w końcu uśmiechnęło się do ciebie w dzisiejszych grach. Wyniki Lotto dzisiaj 4 października 2026 roku to dla wielu szansa na pożegnanie się z codziennymi wydatkami i zamianę ich na życie bez liczenia każdego grosza. Porównaj swoje liczby z oficjalnym zestawieniem i sprawdź, czy kaskada gotówki właśnie płynie prosto na twoje konto.

Niebieskie kule z numerami w maszynie losującej na tle logo Lotto. Wyniki dzisiejszych losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki MultiMulti 4.10.2026

Godzina 14:00: 4, 7, 13, 20, 22, 26, 30, 38, 40, 48, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 72, 75, 80 oraz dodatkowo 13.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 4.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 4.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 4.10.2026

Godzina 14:00: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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