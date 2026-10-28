Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Kaskady (28.10.2026). Koniec z dziadowaniem czy dalej czekamy na cud?

Sprawdź wyniki Lotto z 28 października 2026 i przekonaj się, czy dzisiejsze losowania Multi Multi oraz Mini Lotto przyniosły ci upragniony uśmiech od losu. Zamiast analizować każdą wydaną złotówkę, zerknij na te liczby i zobacz, czy twoje marzenia o luksusach nabierają właśnie realnych kształtów. Szczęśliwy traf w środowej Kaskadzie i Ekstra Pensji może sprawić, że jedynym twoim zmartwieniem będzie teraz wybór koloru nowej limuzyny.

Autor: Shutterstock Dwa kupony Lotto i Eurojackpot leżące na drewnianym stole, symbolizujące nadzieje na wygraną w grach losowych, których wyniki można sprawdzić na portalu Super Biznes. Kupony częściowo się pokrywają, prezentując numery i daty losowań.