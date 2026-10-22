Wyniki Lotto i Mini Lotto z czwartku 22.10.2026. Koniec z liczeniem każdego grosza czy jutro znów trzeba gonić do roboty?

Wyniki Lotto dzisiaj 22 października 2026 mogą sprawić, że twoje codzienne dylematy o cenę masła odejdą w zapomnienie. Zamiast planować kolejne zakupy w dyskoncie, sprawdź, czy liczby w Lotto, Kaskadzie czy Ekstra Pensji nie otwierają ci właśnie drzwi do życia bez patrzenia na paragon. Pora skonfrontować swój kupon z rzeczywistością i przekonać się, czy dzisiejsze losowania przynoszą przełom w twoim portfelu.

Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.