Wyniki Lotto i Mini Lotto z czwartku 22.10.2026. Koniec z liczeniem każdego grosza czy jutro znów trzeba gonić do roboty?

Redakcja se.pl
2026-10-22 13:35

Wyniki Lotto dzisiaj 22 października 2026 mogą sprawić, że twoje codzienne dylematy o cenę masła odejdą w zapomnienie. Zamiast planować kolejne zakupy w dyskoncie, sprawdź, czy liczby w Lotto, Kaskadzie czy Ekstra Pensji nie otwierają ci właśnie drzwi do życia bez patrzenia na paragon. Pora skonfrontować swój kupon z rzeczywistością i przekonać się, czy dzisiejsze losowania przynoszą przełom w twoim portfelu.

Maszyny losujące gier Multi Multi i Mini Lotto w studio. Sprawdź wyniki losowania z 22.10.2026 w SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 22.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 22.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 22.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 22.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 22.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 22.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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