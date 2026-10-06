Wyniki Lotto, EuroJackpot i Multi Multi z 6.10.2026. Szykujesz walizki czy zostajesz na nadgodziny?

Redakcja se.pl
2026-10-06 14:09

Wyniki Lotto z wtorku 6 października 2026 roku mogą sprawić, że wieczorne przeglądanie stanu konta stanie się twoją ulubioną rozrywką. Zamiast liczyć grosze do pierwszego, być może zaczniesz planować urlop na własnej wyspie lub chociaż poczujesz, co to znaczy życie bez żadnych finansowych ograniczeń. W dzisiejszych losowaniach EuroJackpot, Ekstra Pensji oraz Mini Lotto stawką są kwoty, które potrafią błyskawicznie zamienić codzienne marzenia w rzeczywistość.

Kupony loterii Lotto z widocznymi polami do typowania liczb. O wynikach losowania z 6.10.2026 przeczytasz na SE Lublin.
Autor: jch

Wyniki Lotto 6.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 6.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 6.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 6.10.2026

Godzina 14:00: 1, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 20, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 44, 47, 72, 73, 75, 80 oraz dodatkowo 11.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 6.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 6.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 6.10.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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