Wyniki LOTTO 8.10.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-10-08 14:08

Sprawdź, czy Twoje liczby przyniosły Ci fortunę i jak wyglądają wyniki Lotto dzisiaj 8 października 2026 roku. Publikujemy zestawienie wylosowanych liczb dla gier Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Przekonaj się, czy dzisiejsza pula trafiła właśnie do Twojej kieszeni i możesz już świętować wielką wygraną.

Dwa kupony gier Lotto i Eurojackpot leżące na drewnianym blacie. Wyniki losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Dwa kupony Lotto i Eurojackpot leżące na drewnianym stole, symbolizujące nadzieje na wygraną w grach losowych, których wyniki można sprawdzić na portalu Super Biznes. Kupony częściowo się pokrywają, prezentując numery i daty losowań.

Wyniki Lotto 8.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 8.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 8.10.2026

Godzina 14:00: 3, 13, 18, 19, 22, 25, 30, 39, 45, 46, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 73, 78, 79 oraz dodatkowo 57.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 8.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 8.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 8.10.2026

Godzina 14:00: 1, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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