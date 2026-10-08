Wybuch zniszczył dom. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja policji i strażaków

Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. Teren został zabezpieczony, a służby dokładnie sprawdzają miejsce zdarzenia i próbują ustalić jego okoliczności.

Najważniejszym zadaniem ratowników jest obecnie ustalenie, czy w chwili zdarzenia ktoś przebywał w budynku. Policja informuje, że pod gruzami mogą znajdować się osoby poszkodowane. Na razie nie ma jednak potwierdzonych informacji w tej sprawie.

Droga w rejonie prowadzonych działań jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy.