Wybuch zniszczył dom. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja policji i strażaków

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-08 13:47

Dom jednorodzinny w miejscowości Miłków Kolonia w gminie Siemień został całkowicie zniszczony. Według wstępnych informacji parczewskiej policji najprawdopodobniej doszło tam do wybuchu. Służby ustalają, czy pod gruzami mogą znajdować się poszkodowani.

Wybuch zniszczył dom. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja policji i strażaków
Autor: Policja Parczew/ Materiały prasowe

Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. Teren został zabezpieczony, a służby dokładnie sprawdzają miejsce zdarzenia i próbują ustalić jego okoliczności.

Najważniejszym zadaniem ratowników jest obecnie ustalenie, czy w chwili zdarzenia ktoś przebywał w budynku. Policja informuje, że pod gruzami mogą znajdować się osoby poszkodowane. Na razie nie ma jednak potwierdzonych informacji w tej sprawie.

Droga w rejonie prowadzonych działań jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy.

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