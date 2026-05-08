Wyniki LOTTO 8.05.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-05-08 15:14

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 8 maja 2026 roku i przekonaj się, czy to właśnie Twoje liczby przyniosły Ci upragnioną wygraną. Publikujemy aktualne numery z losowań gier EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Porównaj swój kupon z oficjalnym zestawieniem i dowiedz się, czy dzisiejsza kumulacja trafiła prosto do Twojej kieszeni.

Autor: Robert Skowroński

Wyniki EuroJackpot 8.05.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 8.05.2026

Godzina 14:00: 1, 8, 16, 17, 18, 26, 29, 33, 34, 41, 43, 44, 45, 52, 58, 60, 63, 71, 74, 80 oraz dodatkowo 52.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 8.05.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 8.05.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 8.05.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
